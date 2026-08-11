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11 августа, 09:55

Поддубный объяснил, почему удары по Верховной раде не имеют смысла

Поддубный: Удары по Раде бессмысленны, важнее цели по производству БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный заявил, что удары по Верховной раде Украины не имеют смысла, поскольку этот орган не принимает важных решений. Своё мнение он высказал в эфире ИС «Вести».

«От Верховной рады на Украине ни черта не зависит, чего по ней бить? Это бесполезное место. Куда важнее ударить по предприятию, которое производит дроны. Вот от этого действительно зависит ситуация на переднем крае», — сказал Поддубный.

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Напомним, в ночь на 11 августа по объектам по Киеву были нанесены удары. В числе целей — автоматизированный узел сортировки «Новой почты», задействованный в хранении комплектующих для беспилотных систем, роботизированных установок и техники радиоэлектронной борьбы. Также поражён складской комплекс «Сан-парк» площадью порядка 50 тысяч квадратов — там, по данным Минобороны, размещалось до 15 тысяч FPV-дронов ударного типа с тепловизорами, оборудование для управления и запасные части.

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Александра Мышляева
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