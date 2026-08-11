Поддубный назвал незыблемые постулаты народной программы «Единой России»

Военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный заявил, что народная программа партии должна закрепить незыблемые постулаты. Об этом он заявил в эфире ИС «Вести».

По словам Поддубного, в манифесте необходимо закрепить территориальную целостность страны, защиту суверенитета, традиционных ценностей и институтов власти. Он также подчеркнул, что Россия остаётся социальным государством, которое заботится о слабых — пожилых людях, тех, кто не может работать или оказался в трудной ситуации.

Военкор напомнил, что «Единая Россия» — партия, которую создавал президент, и что все в ней — команда главы государства. По его словам, президент в своё время спас страну от развала и катастрофы, и он не хочет, чтобы дети пережили то же, что испытало его поколение.

Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму — это стало итогом жеребьёвки, которая прошла в ЦИК. В розыгрыше участвовали все 11 зарегистрированных партий. От «ЕР» выступал сенатор, Герой России Александр Карелин, который вытянул из лототрона шар с номером один. Таким образом, партия власти заняла стартовую позицию в федеральной части списка.