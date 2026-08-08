Карелин: «Единая Россия» делает спорт доступным для миллионов россиян

Член Высшего совета «Единой России», трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что партия последовательно делает спорт доступным для миллионов россиян. По его словам, чем больше людей регулярно занимаются физической культурой, тем здоровее становится общество и тем выше вероятность появления новых чемпионов. Карелин отметил, что спорт влияет не только на здоровье, но и на развитие общества.

«Быть сильным намного интереснее», — сказал он, подчеркнув важность занятий в любом возрасте. Он напомнил, что «Единая Россия» с первых лет парламентской работы добивалась увеличения финансирования спорта и строительства инфраструктуры, включая программы «Дворовой тренер» и возрождение спартакиад.

Особое значение, по мнению Карелина, имеет личный пример родителей. Путь спортсмена начинается в семье. Массовый спорт важен и для воспитания будущих чемпионов — «чистая математика», как выразился олимпийский чемпион. Он поздравил всех с Днём физкультурника и пожелал тренерам благодарных учеников.

День физкультурника в России — это ежегодный праздник, который отмечается во вторую субботу августа. В 2026 году эта дата выпадает на 8 августа. Праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Его главная цель — пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта среди населения. В этот день по всей стране проходят спортивные праздники, фестивали ГТО (Готов к труду и обороне), легкоатлетические забеги, велопробеги, турниры по футболу, волейболу и другим видам спорта.

Ранее кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России», Герой России и медсестра с опытом работы в зоне СВО Людмила Болилая предложила закрепить на законодательном уровне оплату наставничества в медицинских учреждениях. По её словам, обучение молодых специалистов не должно быть для врачей бесплатной нагрузкой — те, кто берёт на себя ответственность за подготовку кадров, заслуживают достойного вознаграждения.