Идеи молодых медиков с форума на «Бирюсе» выйдут на федеральный уровень

Инициативы участников Всероссийского форума волонтёров-медиков и медицинской молодёжи получат отражение в новой Народной программе «Единой России». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Юбилейный, десятый форум проходит на территории инициативной молодёжи «Бирюса» в Красноярском крае. Он объединил более 500 человек из 72 регионов России и Узбекистана — добровольцев, представителей органов власти, медицинских вузов и колледжей.

Участники представили лучшие региональные практики и обсудили развитие донорства, обучение первой помощи, профилактику заболеваний и профориентацию будущих медиков.

Одной из тем стала поддержка молодых специалистов и их закрепление в профессии. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что для этого важны не только зарплаты и жильё, но и сокращение бумажной работы, которая приводит к выгоранию.

На форуме также рассказали об инициативе красноярских волонтёров-медиков, благодаря которой в краевом бюджете ежегодно предусматривают дополнительные средства для медицинских колледжей. Деньги направляют на приобретение современных расходных и интерактивных материалов.

По словам депутата заксобрания Красноярского края Ильи Зайцева, предложение появилось на площадке форума около пяти лет назад, а затем было закреплено на законодательном уровне.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сухуме 7–8 августа проходит первый Международный молодёжный форум «Молодая Абхазия», собравший около 600 участников из Абхазии, России и Южной Осетии. Главным событием станет перезапуск одноимённого движения, созданного в 2008 году: делегаты учредительного съезда утвердят новую программу и устав, изберут руководство. В образовательной программе заявлены четыре направления — добровольчество и подготовка спасателей, молодёжные медиа, военно-патриотическое воспитание и спорт, а также международное сотрудничество. Участникам проведут консультации по грантовым программам Росмолодёжи.