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Опубликовано 1 сентября, 17:41

Самый популярный в России «краш в рясе» остался без работы

Священник Иоанн Попов ищет новую церковь после окончания контракта

Иоанн Попов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ popovioann

Иоанн Попов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ popovioann

Священник Иоанн Попов после окончания контракта ищет новую церковь. Об этом он рассказал SHOT во время Восточного экономического форума.

Видео © Telegram/SHOT

Во Владивосток батюшка прилетел как гость. Пока у него есть свободное время, он решил приехать на ВЭФ. В День знаний Попов пожелал школьникам не лениться, а их родителям — мудрости и сил.

Священник получил популярность в соцсетях благодаря роликам о спорте и духовной жизни. В своих публикациях он рассказывает, как совмещает тренировки со служением.

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Life.ru писал, что молодые священники стали заметными фигурами в соцсетях. Интерес к ним вырос не только из-за роликов о духовной жизни, но и за счёт личного контента — в том числе о спорте и повседневных привычках. В РПЦ объяснили моду на священников-блогеров миссионерской работой в новом формате. В Церкви отмечали приток молодых людей в храмы после просмотра таких блогов и создали специальный совет для выработки этических правил поведения священнослужителей в Сети.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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