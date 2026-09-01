Самый популярный в России «краш в рясе» остался без работы

Священник Иоанн Попов после окончания контракта ищет новую церковь. Об этом он рассказал SHOT во время Восточного экономического форума.

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Во Владивосток батюшка прилетел как гость. Пока у него есть свободное время, он решил приехать на ВЭФ. В День знаний Попов пожелал школьникам не лениться, а их родителям — мудрости и сил.

Священник получил популярность в соцсетях благодаря роликам о спорте и духовной жизни. В своих публикациях он рассказывает, как совмещает тренировки со служением.

Life.ru писал, что молодые священники стали заметными фигурами в соцсетях. Интерес к ним вырос не только из-за роликов о духовной жизни, но и за счёт личного контента — в том числе о спорте и повседневных привычках. В РПЦ объяснили моду на священников-блогеров миссионерской работой в новом формате. В Церкви отмечали приток молодых людей в храмы после просмотра таких блогов и создали специальный совет для выработки этических правил поведения священнослужителей в Сети.