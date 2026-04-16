Спаси и сохрани: Популярность «крашей в рясе» в соцсетях привела к росту посещаемости храмов

Российские священнослужители неожиданно оказались в центре внимания в соцсетях, что привело к росту интереса к посещению храмов. Популярность начала расти в последние месяцы, особенно в период Великого поста и Пасхи. Пользовательницы стали активно делиться видео со служб, обращая внимание на внешность священников. Об этом стало известно SHOT.

Такие ролики быстро набирают миллионы просмотров, а в комментариях появляются восторженные отклики. Некоторые зрительницы признаются, что теперь чаще посещают церковь. Одним из наиболее обсуждаемых стал 29-летний диакон Арсений, служащий в одном из храмов Санкт-Петербурга. В соцсетях его сравнивают с «произведением искусства» и шутят о возросшем интересе к богослужениям.

Сам священнослужитель заявил, что не следит за подобной популярностью. По его словам, он женат и не пользуется запрещёнными соцсетями. На фоне нового тренда представители духовенства стали активнее вести страницы в интернете, что дополнительно привлекает молодую аудиторию. Так, священник Иоанн Попов публикует материалы о спорте и духовном развитии, заявляя, что «качает тело и поднимает дух».

Ранее в Преображенском соборе Люберец пасхальная служба завершилась неожиданным купанием. Священник вместо традиционного окропления вылил на прихожан остатки святой воды прямо из кубка.