«Не развлечь, а привести к Богу»: В РПЦ объяснили моду на священников-блогеров

В Русской православной церкви прокомментировали ситуацию с возросшей популярностью священников-блогеров у молодых девушек. Там не видят в этом ничего порочного, хотя сами батюшки всячески стараются избегать поводов для соблазна, сообщает SHOT.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил: люди в сане прежде всего должны соблюдать правила приличия, причём даже в интернете. Большинство таких миссионеров готовы корректировать подходы к ведению соцсетей, ведь их цель — привести человека к Богу, а не развлечь.

Сегодняшние «рилсики» священников Кипшидзе сравнил с книгопечатанием. Когда-то печатный станок тоже стал важнейшим инструментом миссии, и сейчас технологии работают на ту же задачу.

В РПЦ зафиксировали резкий приток молодёжи в храмы после просмотра блогов. Такие люди хотят попробовать быть христианами в реальной жизни. Для контроля качества контента в Церкви даже создали специальный совет, где пастыри обмениваются опытом и разрабатывают этические правила поведения в сети.

