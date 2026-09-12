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Регион
Опубликовано 12 сентября, 06:57

Более 60% москвичей в бархатный сезон поедут отдыхать в регионы России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Российские направления собрали 63% бронирований москвичей на сентябрь–октябрь 2026 года. А доля зарубежных поездок за год увеличилась с 30 до 37%. Внутри страны лидируют Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань и Нижний Новгород.

Отдых в Турции дорожает: Туристам придётся привыкать к новым ценам
Отдых в Турции дорожает: Туристам придётся привыкать к новым ценам

Заметнее всего выросло число бронирований в Смоленске — на 36%, Екатеринбурге — на 35% и Костроме — на 30% по сравнению с прошлой осенью. В десятку востребованных зарубежных направлений вошли Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан, Италия, Грузия, Япония, Армения, Азербайджан и Таиланд.

Среди вариантов размещения наиболее популярны апартаменты: их доля составляет 25%. Средняя стоимость забронированной ночи осталась на прошлогоднем уровне — 5700 рублей. За рубежом она снизилась на 2%, до 8400 рублей, следует из исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, данные которого приводит «Москва 24».

Не только Турция: Названы самые выгодные направления для отпуска до конца 2026 года
Не только Турция: Названы самые выгодные направления для отпуска до конца 2026 года

Ранее Life.ru рассказывал о самых доступных направлениях для пляжного отдыха в бархатный сезон. При сравнении стоимости перелётов и проживания в сентябре–октябре наиболее бюджетными оказались Махачкала, Сочи и Сухум.

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Борис Эльфанд
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