Никитин: Россиянам могут разрешить ездить в КНР на личных автомобилях

Россия и Китай согласовывают возможность пересечения общей границы гражданами на собственных легковых автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения сейчас прорабатывает Минтранс РФ. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

Речь идёт о поездках на автомобилях вместимостью до восьми человек через несколько ключевых пунктов пропуска. В перечень вошли «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган».

По словам Никитина, с технической стороны эти переходы уже готовы принимать автомобилистов. Основной вопрос, который предстоит урегулировать сторонам, связан с использованием водительских удостоверений.

Российской и китайской сторонам необходимо определить, в течение какого срока водительские права граждан одной страны будут признаваться на территории другой. Это касается как российских автомобилистов, планирующих поездки в Китай, так и китайских водителей, направляющихся в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о готовности РФ к совместной работе по переводу безвизового режима на постоянную основу, если Пекин сочтёт это полезным. Переговоры глав государства проходили в столице Киргизии.