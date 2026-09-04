В 50 раз за 30 лет: Торговля России и Китая преодолела отметку в $200 млрд

Объём торговли России и Китая за три десятилетия увеличился более чем в 50 раз и теперь существенно превышает $200 млрд в год. Такие данные привёл глава «Роснефти», ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин. По его словам, КНР остаётся крупнейшим торговым партнёром России. На страну приходится 34% российского товарооборота.

«За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает $200 млрд», — сказал Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.

Рост ускорился и в 2026 году. За январь — июль объём взаимной торговли достиг $159,24 млрд, увеличившись на 26,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сечин связал такую динамику в том числе со своевременным строительством энергетической инфраструктуры. Она позволила Москве и Пекину наращивать сотрудничество в период нестабильности на мировых рынках.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая продолжают развиваться «по восходящей». Одним из главных направлений стратегического партнёрства остаётся энергетика. Политик напомнил, что РФ занимает первое место по поставкам нефти и природного газа в Китай. Страна входит и в число ведущих экспортёров угля и СПГ на китайский рынок.