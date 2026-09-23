Хотели как лучше, а получилось ещё лучше: ИИ-патруль затаскал мэрию Воронежа по судам за бардак на улицах

ИИ-система контроля за благоустройством «Дозор» стала причиной более сотни судебных разбирательств с участием воронежской мэрии и районных управ. Муниципальные структуры оспаривают постановления о штрафах примерно на 2 млн рублей, выписанные после автоматической фиксации мусора, граффити и других нарушений. Об этом сообщает Mash.

«Дозор 3 М» установлен на служебных автомобилях административной инспекции. Камеры автоматически находят надписи и рисунки на фасадах, мусор, проблемы с контейнерными площадками и придомовыми территориями, парковку на газонах и торговлю в неположенных местах.

Сложности возникают, когда непосредственного нарушителя установить не удаётся. Если объект или территория закреплены за муниципальной структурой, постановление может получить районная управа или городская администрация.

С начала сентября в Арбитражный суд Воронежской области поступило более 100 заявлений об оспаривании таких постановлений. В мэрии пояснили, что судебные споры не означают отказ от устранения нарушений: власти пытаются установить, кто именно должен нести ответственность в конкретном случае.

Всего комплексы «Дозор» с начала работы выявили около двух тысяч нарушений благоустройства в Воронежской области, а общая сумма назначенных штрафов превысила 3 млн рублей. Сейчас у административной инспекции пять таких устройств, их число планируют увеличить до семи.

Разработчики системы допускают корректировку её настроек по итогам судебной практики, если выяснится, что алгоритмы определения ответственных за нарушения нуждаются в уточнении.

Ранее юрист Евгений Харламов напомнил, что обжаловать несправедливый штраф нужно в течение десяти суток с момента получения постановления. Он советует обратиться в ГАИ или ГИБДД по месту вынесения штрафа с заявлением и фото с камеры либо оспорить взыскание на «Госуслугах». После подачи заявления аудит обычно занимает от трёх до десяти дней.