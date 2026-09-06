Хотели сигарету: Бастрыкин требует доклад об избиении мальчика толпой подростков в Рамешках

Следственный комитет России заинтересовался сообщениями о жестоком избиении несовершеннолетнего в Рамешках Тверской области. По предварительной информации, толпа подростков могла напасть на сверстника после того, как тот отказался дать им сигарету. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях о насилии над мальчиком со стороны нескольких подростков. Следственные органы СК России по Тверской области организовали процессуальную проверку. Действия участников инцидента проверяют на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ — хулиганство.

Причиной конфликта мог стать отказ подростка поделиться сигаретой. После этого, как утверждается, сверстники жестоко избили мальчика. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Кизимову доложить о результатах проверки. В докладе должны быть отражены установленные обстоятельства произошедшего и ход проводимых мероприятий.

Ранее сообщалось, что после скандального инцидента на Китай-городе в Москве студент из Эфиопии Мухаммад Масуд решил публично объясниться за своё поведение. До этого очевидцы сняли молодого человека на видео во время конфликта с прохожими, где он также продемонстрировал жест, который ассоциируется с нацистским приветствием.