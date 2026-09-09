«Хотелось чего-то другого»: Захарова раскрыла неожиданную тему своей дипломной работы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посвятила дипломную работу китайскому Новому году. Об этом дипломат рассказала на брифинге для журналистов.

По её словам, распространённые темы дипломов на факультете казались ей уже достаточно изученными. Поэтому Захарова решила найти для своей работы менее очевидное направление.

Выбор помогла сделать студенческая практика, которая совпала с празднованием традиционного Нового года в Китае. Дипломат обратила внимание, насколько сильно в этот период меняется жизнь страны, включая работу средств массовой информации.

«Я поняла, что это было бы так интересно изучить в дипломной работе и посвятила этому дипломную работу», — рассказала Захарова.

Ранее Life.ru писал, как Захарова поздравила жителей КНР с китайским Новым годом на их родном языке. Дипломат пожелала им удачи и успехов, а также рассказала о совместных праздничных мероприятиях Москвы и Пекина.