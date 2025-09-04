Дело не в критике США: Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе беседы с китайским чиновником узнала о своей популярности в Китае. На вопрос о причинах, собеседник ответил, что дело не в критике американской политики, а в её привлекательности.



«Один высокопоставленный китайский чиновник <…> сказал мне как-то: «Знаете, вы в Китае очень популярны», — поделилась Захарова, выступая на сессии ВЭФ.

Дипломат отметила, что в ответ на вопрос решила пошутить и поинтересовалась, не является ли её известность следствием частой критики США. Собеседник, по её словам, загадочно взглянул на неё и сказал: «Ничего подобного. Потому что вы красивая».