Дело не в критике США: Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае
Захаровой сообщили о высокой популярности в Китае, обусловленной её красотой
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе беседы с китайским чиновником узнала о своей популярности в Китае. На вопрос о причинах, собеседник ответил, что дело не в критике американской политики, а в её привлекательности.
«Один высокопоставленный китайский чиновник <…> сказал мне как-то: «Знаете, вы в Китае очень популярны», — поделилась Захарова, выступая на сессии ВЭФ.
Дипломат отметила, что в ответ на вопрос решила пошутить и поинтересовалась, не является ли её известность следствием частой критики США. Собеседник, по её словам, загадочно взглянул на неё и сказал: «Ничего подобного. Потому что вы красивая».
Ранее Захарова заявила, что любая поддержка Украины только продлевает агонию киевского режима. Также дипломат задалась вопросом, каким образом военная помощь Киеву соотносится с риторикой о мире, дипломатическом урегулировании и сокращении конфликтного потенциала.