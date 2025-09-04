Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 10:19

«Географию отменили сразу после логики»: Захарова дерзко ответила на слова Стубба о саммите ШОС

Захарова: Финнам обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала своё мнение по поводу заявлений президента Финляндии Александра Стубба относительно саммита ШОС. В своём Telegram-канале дипломат назвала выводы финского лидера спорными.

«В школах ЕС географию, видимо, давно отменили — сразу, как запретили логику. Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе? Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС», — написала Захарова.

«‎Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине
«‎Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине

Напомним, ранее Стубб обвинил саммит ШОС в Китае в попытке бросить вызов Западу. Он выразил уверенность, что участники организации якобы намерены подорвать единство западного мира.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • ШОС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar