«Географию отменили сразу после логики»: Захарова дерзко ответила на слова Стубба о саммите ШОС
Захарова: Финнам обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала своё мнение по поводу заявлений президента Финляндии Александра Стубба относительно саммита ШОС. В своём Telegram-канале дипломат назвала выводы финского лидера спорными.
«В школах ЕС географию, видимо, давно отменили — сразу, как запретили логику. Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе? Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС», — написала Захарова.
Напомним, ранее Стубб обвинил саммит ШОС в Китае в попытке бросить вызов Западу. Он выразил уверенность, что участники организации якобы намерены подорвать единство западного мира.