Стадо агрессивных свиней на Ставрополье вновь сбежало после поимки и чипирования. Как сообщает Mash, хозяином животных оказался фермер с криминальным прошлым.

По данным Telegram-канала, поймать свиней удалось при участии полиции и надзорных органов. Животных чипировали и проверили на бешенство, однако удержать их не получилось. Стадо снова оказалось на свободе, а местные жители по-прежнему опасаются выходить из домов.

За время своих набегов свиньи успели покусать телёнка и, как утверждает Mash, убить 15 уток. При этом главная зачинщица переполоха, огромная свиноматка, за время скитаний сбросила около 50 килограммов. Теперь она весит примерно 200 кг. Специалисты, на которых ссылается канал, считают такую потерю веса нормальной при высокой активности животного.

Удалось установить и владельца необычной группировки. По сведениям Mash, им оказался фермер, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Судьба животных остаётся неопределённой. Telegram-канал утверждает, что в случае отказа хозяина от стада свиней могут усыпить или застрелить. Официального решения об этом пока не сообщалось.