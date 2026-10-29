Свинья неблагодарная: Как вести себя при встрече с забредшим в город кабаном

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Опубликовано 29 октября, 10:59

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Зоолог Тумасьян: Попытка покормить кабана может спровоцировать нападение

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Попытка покормить диких кабанят может закончиться нападением взрослых животных, предупредил зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян. По его словам, звери активно защищают потомство и воспринимают приближение человека как опасность.

«Даже если вы увидели диких кабанов с малышами и у вас возникло желание покормить их, остановитесь, не делайте этого, потому что у диких животных не развито чувство благодарности, ваше приближение к детёнышам будет расценено как угроза», — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

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Гладить кабанов также не стоит. Помимо риска получить травмы, контакт с больным животным может обернуться заражением бактериальной инфекцией. К домам и дачам звери нередко приходят за едой, в том числе пищевыми отходами.

Если кабаны оказались возле жилья, нужно избегать резких движений и дождаться, пока они уйдут. Не найдя корма, животные обычно надолго не задерживаются. Дополнительную опасность создаёт период гона: самцы становятся менее осторожными и могут проявлять агрессию.

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Ранее дачникам напомнили, что появление кабана у участка не даёт права на его самостоятельный отстрел или отлов. Попытки отравить или травмировать животное могут повлечь административную и уголовную ответственность.

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Борис Эльфанд
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