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Опубликовано 28 октября, 10:27

Нагуливают жир и ищут самок: В Москве и Подмосковье начинается сезон агрессивных кабанов

Mash: Дикие кабаны начинают выходить к людям в Москве и Подмосковье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кабаны могут появляться возле домов, дачных участков и на дорогах Москвы и Подмосковья. В ноябре–декабре у животных проходит брачный сезон: самцы активнее ищут самок, становятся менее осторожными и могут проявлять агрессию, пишет Mash.

Осенью звери также нагуливают жир перед зимой. Поиски корма приводят их к дачам и мусорным площадкам, а дороги и застройка пересекают привычные маршруты животных.

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При встрече с кабаном нельзя приближаться ради фотографии, кормить его или пытаться прогнать. Особенно опасно подходить к самке с поросятами. В МЧС рекомендуют сохранять спокойствие, избегать резких движений, постепенно увеличивать дистанцию и не перекрывать зверю путь отхода. Если животное угрожает людям возле жилых домов, следует сообщить об этом по номеру 112.

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Водителям стоит снижать скорость возле лесов и зелёных зон. Если кабан вышел на дорогу, необходимо дать ему пройти и учитывать, что следом могут появиться другие животные. Выходить из машины ради съёмки или пытаться вплотную объехать зверя не стоит.

По данным Mash, за предыдущие три года численность кабанов в Москве и области выросла с 500 до 650 особей.

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Ранее в подмосковном Ногинске заметили группу кабанят возле Горьковского шоссе. Рядом с детёнышами находилось взрослое животное. Кадры встречи появились в сентябре.

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Александра Вишнякова
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