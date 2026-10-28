Нагуливают жир и ищут самок: В Москве и Подмосковье начинается сезон агрессивных кабанов

Кабаны могут появляться возле домов, дачных участков и на дорогах Москвы и Подмосковья. В ноябре–декабре у животных проходит брачный сезон: самцы активнее ищут самок, становятся менее осторожными и могут проявлять агрессию, пишет Mash.

Осенью звери также нагуливают жир перед зимой. Поиски корма приводят их к дачам и мусорным площадкам, а дороги и застройка пересекают привычные маршруты животных.

При встрече с кабаном нельзя приближаться ради фотографии, кормить его или пытаться прогнать. Особенно опасно подходить к самке с поросятами. В МЧС рекомендуют сохранять спокойствие, избегать резких движений, постепенно увеличивать дистанцию и не перекрывать зверю путь отхода. Если животное угрожает людям возле жилых домов, следует сообщить об этом по номеру 112.

Водителям стоит снижать скорость возле лесов и зелёных зон. Если кабан вышел на дорогу, необходимо дать ему пройти и учитывать, что следом могут появиться другие животные. Выходить из машины ради съёмки или пытаться вплотную объехать зверя не стоит.

По данным Mash, за предыдущие три года численность кабанов в Москве и области выросла с 500 до 650 особей.