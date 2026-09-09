Прогулка у трассы: Жители Подмосковья встретили стадо кабанят
В подмосковном Ногинске обнаружили стадо детёнышей кабана
Кабанята вместе со взрослым животным вышли к шоссе в Подмосковье. Обложка © Telegram / Москва с огоньком
Стадо кабанят заметили возле Горьковского шоссе в подмосковном Ногинске. Кадры с животными опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
Кабанята вместе со взрослым животным вышли к шоссе в Подмосковье. Видео © Telegram / Москва с огоньком
Детёныши находились рядом с лесным массивом неподалёку от трассы. Чуть поодаль стоял взрослый кабан. Спустя некоторое время он побежал в сторону группы малышей.
Ранее сообщалось, что у восточных рубежей Финляндии собралось около сотни диких кабанов. Животные не могут вернуться на территорию России из‑за закрытых проходов в пограничном заграждении. Привычный миграционный маршрут стада оказался нарушен. Теперь есть вероятность, что кабаны двинутся вглубь финской территории – в западном направлении.
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