Прогулка у трассы: Жители Подмосковья встретили стадо кабанят

Стадо кабанят заметили возле Горьковского шоссе в подмосковном Ногинске. Кадры с животными опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Кабанята вместе со взрослым животным вышли к шоссе в Подмосковье. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Детёныши находились рядом с лесным массивом неподалёку от трассы. Чуть поодаль стоял взрослый кабан. Спустя некоторое время он побежал в сторону группы малышей.

Ранее сообщалось, что у восточных рубежей Финляндии собралось около сотни диких кабанов. Животные не могут вернуться на территорию России из‑за закрытых проходов в пограничном заграждении. Привычный миграционный маршрут стада оказался нарушен. Теперь есть вероятность, что кабаны двинутся вглубь финской территории – в западном направлении.