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Опубликовано 9 сентября, 12:14

Прогулка у трассы: Жители Подмосковья встретили стадо кабанят

В подмосковном Ногинске обнаружили стадо детёнышей кабана

Кабанята вместе со взрослым животным вышли к шоссе в Подмосковье. Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Кабанята вместе со взрослым животным вышли к шоссе в Подмосковье. Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Стадо кабанят заметили возле Горьковского шоссе в подмосковном Ногинске. Кадры с животными опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Кабанята вместе со взрослым животным вышли к шоссе в Подмосковье. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Детёныши находились рядом с лесным массивом неподалёку от трассы. Чуть поодаль стоял взрослый кабан. Спустя некоторое время он побежал в сторону группы малышей.

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Ранее сообщалось, что у восточных рубежей Финляндии собралось около сотни диких кабанов. Животные не могут вернуться на территорию России из‑за закрытых проходов в пограничном заграждении. Привычный миграционный маршрут стада оказался нарушен. Теперь есть вероятность, что кабаны двинутся вглубь финской территории – в западном направлении.

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Юлия Сафиулина
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