Зашёл в пекарню и спустился в метро: Дикий кабан устроил переполох в Будапеште

Раненый дикий кабан добрался до центра Будапешта и нарушил работу метро. Животное заметили на станции «Кошут Лайош тер», после чего пассажиров пришлось эвакуировать, сообщает Будапештская транспортная компания (BKV).

Дикий кабан нарушил работу метро в Будапеште. Видео © X/ Mandrake

Перед этим лесной гость успел заглянуть в пекарню возле входа в подземку. Затем он спустился на станцию и даже забрался в один из вагонов. На этом путешествие не закончилось. Кабан выбрался на пути и оказался под стоявшим поездом. Движение на участке метро временно остановили, а людей вывели со станции.

На место вызвали специалистов, которые добрались до животного. В итоге раненого кабана застрелили. Откуда зверь пришёл в центр венгерской столицы и где получил травму, установить не удалось.

В середине июля необычная спасательная операция понадобилась уже целому семейству кабанов в Подмосковье. В Павлово-Посадском округе 12 животных провалились в заброшенный бетонный бассейн и не могли выбраться самостоятельно. Спасатели соорудили для них настил и помогли вернуться в лес.