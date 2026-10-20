Лисы уже живут внутри МКАД: Зоолог рассказал, станут ли они новыми городскими крысами

Лисы могут стать обычными обитателями российских городов, оставаясь при этом малозаметными для людей — примерно как крысы. Об этом Life.ru рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по крупным хищникам Михаил Кречмар.

«Лиса не станет таким же обычным жителем российского города, как голубь или ворона, а вот таким, как крыса, которых тоже видишь далеко не каждый день, но которых полно, вполне станет», — считает специалист.

По его словам, жизнь внутри городской застройки для этих хищников давно не новость: они обитали в населённых пунктах и в СССР. Пищу находят среди отходов, а также охотятся на грызунов, голубей и других птиц. На глаза людям попадаются сравнительно редко из-за преимущественно сумеречной и ночной активности.

«Вот я рядом со своим домом совершенно точно знаю место, где живёт как минимум две семьи лис, а я живу в Москве внутри МКАД», — рассказал Кречмар.

При этом зоолог не рассчитывает, что хищники избавят города от крыс.

«Количество городских крыс специальные уполномоченные службы не могут сократить, а у них мощности побольше, чем у лис. Поэтому здесь — нет», — высказался он.

Более существенным последствием высокой численности лис специалист назвал риски распространения бешенства и других инфекций, передающихся от животных человеку.

Постепенно городские лисы могут становиться терпимее к людям. Однако полного исчезновения осторожности Кречмар не ожидает: животных продолжают пугать автомобили, преследовать собаки, да и сами горожане не всегда настроены дружелюбно.

«По повадкам — они потихонечку начнут терять страх перед людьми, но не очень сильно», — пояснил зоолог.

Быстрого биологического обособления городской лисы от лесной собеседник Life.ru также не прогнозирует. По его оценке, даже если поколениями в городе будут выживать наиболее смелые животные, существенные изменения потребуют тысячелетий.

Ранее Life.ru сообщал, что лис стали замечать во дворах и на детских площадках в разных регионах России. Сообщения поступали из Москвы, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краёв, Самарской области, Башкирии и Татарстана.