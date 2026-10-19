«Волк слабее тигра, но в цирке не выступает»: Запашный разнёс популярную байку

Волки поддаются дрессировке, а их редкое появление на арене связано с условиями содержания, а не с особым свободолюбивым характером. Об этом Life.ru рассказал цирковой артист Аскольд Запашный, комментируя интерес к возможности приручить лесных хищников, которые стали чаще выходить к домам россиян.

«Они очень любят байку о том, что волк слабее тигра, но в цирке не выступает. Якобы волка нельзя дрессировать. Именно благодаря этому стереотип и распространяется, потому что звучит прикольно. Как будто бы что-то в его крутом характере заставляет его сопротивляться, быть сильнее или противостоять системе — и прочие бредовые вещи», — заявил Запашный.

По его мнению, подобные представления нередко распространяют люди, которые называют себя специалистами по животным и их защитниками, но не подтверждают свою квалификацию. Артист напомнил о происхождении домашних собак от волков. Он считает, что интеллект хищника позволяет обучать его и добиваться выполнения команд.

«В цирке существуют номера с волками, и нет никаких проблем с тем, чтобы их дрессировать. Волки отлично поддаются дрессировке и слушаются», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Главная сложность, по словам Запашного, — обеспечить животным достаточно движения. Он объяснил, что особенности телосложения и природная потребность в активности требуют подходящих условий содержания. Если их нет, поддерживать здоровье хищника становится сложнее.

«Поэтому дрессировщики преимущественно стараются этих животных не брать, чтобы они не страдали и не возникало лишних проблем. Это как с собаками породы борзые: нужно очень много времени проводить за тем, чтобы поддерживать их физическую форму и конституцию, которая требует постоянных движений и бега», — пояснил артист.

При этом речь идёт о профессиональной работе с животными: способность волка выполнять команды сама по себе не означает, что дикого хищника можно безопасно сделать домашним питомцем.

Напомним, с начала осени хищников не менее десяти раз замечали в Московской области, в том числе в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры. В Комлесхозе Подмосковьяпри этом опровергли сообщения о массовом нашествии волков. По данным ведомства, численность хищников в регионе с 2018 года стабильно не превышает 25 особей.