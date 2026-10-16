Маловато для вторжения: Лесничие развеяли слухи о разгуле подмосковных волков и дали советы

Сообщения о массовом нашествии волков на Подмосковье не соответствуют действительности. Численность хищников в регионе с 2018 года стабильно не превышает 25 особей, а резкого увеличения их популяции специалисты не наблюдают. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, охотничьи хозяйства не фиксируют ни роста численности волков, ни увеличения числа встреч с ними. Распространяющиеся в интернете сообщения о десятках подобных случаев официального подтверждения не получили.

При этом в Подмосковье действительно могут появляться волки из соседних областей. Специалисты пояснили, что такие сезонные перемещения — естественный природный процесс, который не говорит об увеличении местной популяции.

Жителям также напомнили правила поведения при встрече с хищником. Главное — сохранять спокойствие и ни в коем случае не убегать, поскольку бегство может спровоцировать преследование. Лучше медленно отступать назад, не поворачиваясь к животному спиной и избегая прямого взгляда в глаза.

Чтобы отпугнуть волка, специалисты рекомендуют визуально увеличить свой рост — например, поднять над головой куртку или рюкзак. Также можно громко заговорить либо постучать палкой по дереву. При этом приближаться к дикому животному не следует.