В лес больше не смотрят: В России началось массовое нашествие голодных волков

Волки всё чаще появляются рядом с жилыми домами в российских регионах, нападают на домашних животных и создают угрозу для людей. По данным SHOT, с начала осени в Подмосковье хищников заметили как минимум десять раз, а сообщения о встречах с ними поступают также из Ленинградской и Тюменской областей, Екатеринбурга и других регионов.

В Подмосковье волков видели в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры. Об увеличении числа обращений жителей сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. По его словам, на границе Московской и Владимирской областей дикого зверя недавно заметил подписчик SHOT.

Хищники выходят к населённым пунктам, бродят по дорогам и заходят в частный сектор в поисках пищи. Среди возможных причин такого поведения называют доступность пищевых отходов, миграцию перед зимовкой и вырубку лесов. В отдельных регионах уже обсуждают меры по регулированию численности волков, в том числе отстрел в охотничьих угодьях.

Видео © SHOT

Случаи появления хищников у жилья фиксируют и за пределами Центральной России. На Кубани волки подходили к домам в Староминском районе и нападали на скот. В Свердловской области несколько животных заметили возле жилых домов в Арамили.

В Ленинградской области волк преследовал женщину, которая гуляла с собакой в Гатчинском районе. По данным SHOT, ей удалось убежать от хищника. Ещё один случай произошёл в начале октября в Забайкалье: волк напал на мужчину у порога его дома и повредил ему руку.

Мужчина смог отбиться от животного и убил его ножом. На фоне участившихся сообщений о появлении хищников в населённых пунктах Тюменская область и Подмосковье намерены регулировать их численность на территориях охотничьих угодий.

Ранее Life.ru рассказывал о пастухе из Забайкалья, который отбился от напавшего на него волка. Хищник набросился на мужчину во дворе ночью, когда тот вышел на лай собак. Пастуху удалось отбиться от зверя ножом, однако он получил укус руки. В другом случае в Забайкалье охотники застрелили медведя, проникшего во двор частного дома и задравшего двух свиней. Решение приняли, чтобы предотвратить новые нападения хищника на домашних животных и возможную угрозу для людей.