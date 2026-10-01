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Опубликовано 1 октября, 13:32

Не на того напал: Пастух из Забайкалья вступил в рукопашную с напавшим на него волком и победил

Пастух из Забайкалья отбился от напавшего на него волка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Житель Забайкалья отбился от волка, который ночью напал на него во дворе. Мужчина отделался раной руки, но серьёзных травм не было, сообщает Baza.

Инцидент произошёл в селе Узон. Зандан Б. услышал лай собак и вышел на крыльцо, после чего на него набросился хищник.

Мужчина начал отбиваться и достал нож, который, по его словам, всегда носит с собой из-за риска встретить медведя.

Пастуху удалось ранить волка. После этого зверь забежал в дом, где вскоре погиб.

Сам мужчина получил неглубокий укус руки.

Медведь напал на егеря возле села Черемхово в Забайкалье
Медведь напал на егеря возле села Черемхово в Забайкалье

Ранее в Иркутской области 56-летний охотник столкнулся с нападением медведя. Ему удалось застрелить хищника, хотя он получил травмы. По информации региональных экстренных служб, пострадавший сам добрался до дома и вызвал медиков. Инцидент произошёл рядом с деревней Большая Тарель. Увидев дикого зверя возле своего дома, охотник выстрелил в него из ружья и пошёл по следам в лес. Там загнанное животное решило драться до последнего.

Больше новостей о необычных и опасных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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