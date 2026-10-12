В Забайкалье охотники застрелили медведя после нападения на домашних свиней

В селе Билитуй Кыринского округа Забайкальского края охотники застрелили медведя, который проник во двор частного дома и задрал двух свиней. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов.

Хищник оказался на территории жилого домовладения и напал на домашних животных. Его появление непосредственно рядом с жильём создало потенциальную угрозу для местных жителей.

Для предотвращения возможных происшествий на место направили мобильную группу охотников. Специалисты провели необходимые мероприятия, в результате которых медведя добыли.

В региональном Минприроды уточнили, что решение было принято в целях предотвращения возможных происшествий.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Минусинске медведь пробежал по улицам возле жилых домов. В какой-то момент медведь заметил снимавшего его человека, однако не приблизился к нему, а свернул в сторону одного из дворов.