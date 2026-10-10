В Минусинске медведь пробежал по улицам возле жилых домов

В городе Минусинске Красноярского края медведь выбежал на улицы и пробежал мимо жилых домов, попав на видео очевидцев. Об этом сообщает местное издание «Взгляд Инфо», опубликовавшее кадры с хищником.

Медведь гуляет по Минусинску. Видео © Telegram / Взгляд Инфо

Животное заметили на перекрёстке улиц Лугавской и Кирпичной. На записи видно, как косолапый стремительно бежит вдоль дороги рядом с частными домами. В какой-то момент медведь замечает снимавшего его человека, однако не приближается к нему, а сворачивает в сторону одного из дворов.

Утром 10 октября местные власти также получили сообщения о появлении медведей в двух районах города — на улице Пушкина возле Цыганского болота и на Кирпичной в районе автовокзала. Информацию передали полиции и охотнадзору. При этом пока неизвестно, видели ли очевидцы одного и того же зверя.

Сейчас Росгвардия совместно с охотниками патрулирует город и проверяет места, где может находиться хищник. По имеющимся данным, пострадавших нет. Жителей призывают соблюдать осторожность и при встрече с диким животным обращаться в экстренные службы.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении медведя на Шинном кладбище Красноярска. Хищника заметили сотрудники некрополя и посетители, после чего на место прибыл наряд Росгвардии. Обнаружить зверя не удалось, поэтому людей на входе продолжили предупреждать о возможной опасности.