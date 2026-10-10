В Туве медведь напал на пастуха во время выпаса скота

Медведь напал на пастуха в Туве и ранил его во время выпаса скота. Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь, благодаря чему удалось обойтись без госпитализации. Агрессивного хищника впоследствии ликвидировали охотничьи инспекторы. Об этом сообщили в региональном Госкомохотнадзоре.

Происшествие случилось в Барун-Хемчикском районе, неподалёку от местечка Ак. Опасная встреча произошла примерно в 36 километрах от Орлиного перевала, где местный житель присматривал за сельскохозяйственными животными.

«Местный житель, пасший скот, подвергся нападению медведя», — рассказали представители ведомства в мессенджере MAX.

В результате столкновения с хищником мужчина получил травмы. Пострадавшему оперативно оказали необходимую помощь, после чего врачи разрешили ему вернуться домой. Лечение в стационаре не потребовалось.

Для устранения опасности на место направили специальную группу. В операции участвовали семь человек, задействовавших две единицы техники. Напавшего на пастуха зверя обнаружили и застрелили.

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации трёх медведей в Алтайском крае после нападения на подростка. Инцидент произошёл на пасеке неподалёку от села Солтон. Пятнадцатилетний школьник попытался спастись на дереве, но зверь повалил его на землю.