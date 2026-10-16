«Накрытый стол для волка»: Зоолог призвал жителей Подмосковья забирать собак на ночь в дом

Если возле населённого пункта замечены волки, домашних собак нужно забирать на ночь в дом. Цепь лишает питомца возможности спастись и делает его лёгкой добычей. Об этом Life.ru рассказал зоолог, научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин, комментируя сообщения о появлении хищников у жилых домов в российских регионах, в том числе в Подмосковье.

«Собака на цепи для волка — это накрытый стол, ей некуда деваться. Во многих деревнях, когда волки начинают нападать, особенно зимой, собак вообще забирают в дома, чтобы ночью не съели», — подчеркнул специалист.

По словам Веревкина, присутствие домашнего животного может повысить риск встречи с хищником и во время прогулки. Собака способна привлечь волка, а человек — оказаться на пути его нападения.

«Даже если вы идёте с домашней собакой прогуливаться, волк может напасть, ваш любимец — как магнит для хищника», — предупредил зоолог.

Для человека без животных риск, по оценке эксперта, обычно ниже. Однако это не означает, что приближаться к волку безопасно.

Отдельная проблема — охотничьи собаки. Веревкин объяснил, что волк может услышать лай гончей и направиться к ней раньше, чем подойдёт охотник.

«Положим, собака гонит зайца, а волк выслушивает и идёт на этот гон. Он опережает охотника, но ловит не зайца, а собаку», — рассказал собеседник Life.ru.

По его словам, знакомые охотники описывают последствия таких встреч крайне жёстко: «Средняя продолжительность жизни такой собаки составляет примерно три года, потом её съедают».

Перед выходом охотники проверяют местность на наличие волчьих следов, но даже такая предосторожность не исключает появления хищника позднее. Специальное снаряжение также не даёт полной защиты.

«Даже специальные ошейники с шипами могут лишь частично помочь, но это не панацея», — отметил Веревкин.

Ближе к зиме, считает специалист, риск нападений на домашних животных может увеличиваться, если волкам становится труднее добывать пищу. Масштаб угрозы зависит от местной численности хищников и доступности корма.

Напомним, волки всё чаще появляются рядом с жилыми домами в российских регионах, нападают на домашних животных и создают угрозу для людей. С начала осени в Подмосковье хищников заметили как минимум десять раз, а сообщения о встречах с ними поступают также из Ленинградской и Тюменской областей, Екатеринбурга и других регионов.