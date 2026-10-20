Лисы зачастили во дворы россиян и добрались до детских площадок

Лисы массово выходят к людям в разных регионах России, охотятся на домашних животных, разоряют мусорные контейнеры и разгуливают по детским площадкам. Рыжих хищников всё чаще замечают возле жилых домов и в городских парках, сообщает SHOT.

Лисы массово выходят к людям по всей России. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, животных видели в центре Москвы, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Самарской области, Башкирии, Татарстане и других регионах. В Петербурге и Ленинградской области лисы уже начали охотиться на кошек и ворон. Звери появляются даже в оживлённых городских районах.

Особенно заметно выросла популяция лис в Подмосковье. Как рассказал SHOT представитель президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, за несколько лет их численность увеличилась примерно на 40% — с 3,5 до 5 тысяч особей.

Одной из причин частых встреч с хищниками специалисты называют взросление весенних лисят. Молодые животные покидают семьи и отправляются искать собственные территории и пропитание. На их перемещения также влияют активная застройка и сокращение привычных мест обитания.

В населённых пунктах лисы находят доступную пищу возле мусорных контейнеров, охотятся на грызунов и нередко получают угощения от местных жителей. Привыкнув к подкормке, звери перестают бояться людей и могут возвращаться за едой, проявляя всё большую настойчивость.

При этом близкое соседство с дикими животными может быть опасным. Лисы способны переносить бешенство и другие инфекции, поэтому трогать или кормить их не стоит. После укуса, царапины или попадания слюны на повреждённую кожу необходимо промыть место контакта водой с мылом и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее Life.ru рассказывал, что в московском парке «Царицыно» лисы практически перестали бояться посетителей. Животные спокойно подходили к людям на близкое расстояние, а одного из таких зверей удалось снять на видео журналисту Life.ru. При этом специалисты напоминали, что дружелюбное поведение дикого хищника не делает контакт с ним безопасным.

Опасность подобных встреч подтвердил и случай в Алтайском крае, где бешеная лиса покусала пятерых человек и шесть собак. Диагноз подтвердили лабораторные исследования, после чего пострадавшим провели экстренную вакцинацию. На части территории Каменского района ввели карантинные ограничения, а владельцев домашних животных призвали проверить прививки питомцев.