Лисы зачастили во дворы россиян и добрались до детских площадок
SHOT: Лисы стали чаще выходить к людям в разных регионах России
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Лисы массово выходят к людям в разных регионах России, охотятся на домашних животных, разоряют мусорные контейнеры и разгуливают по детским площадкам. Рыжих хищников всё чаще замечают возле жилых домов и в городских парках, сообщает SHOT.
Лисы массово выходят к людям по всей России. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, животных видели в центре Москвы, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Самарской области, Башкирии, Татарстане и других регионах. В Петербурге и Ленинградской области лисы уже начали охотиться на кошек и ворон. Звери появляются даже в оживлённых городских районах.
Особенно заметно выросла популяция лис в Подмосковье. Как рассказал SHOT представитель президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, за несколько лет их численность увеличилась примерно на 40% — с 3,5 до 5 тысяч особей.
Одной из причин частых встреч с хищниками специалисты называют взросление весенних лисят. Молодые животные покидают семьи и отправляются искать собственные территории и пропитание. На их перемещения также влияют активная застройка и сокращение привычных мест обитания.
В населённых пунктах лисы находят доступную пищу возле мусорных контейнеров, охотятся на грызунов и нередко получают угощения от местных жителей. Привыкнув к подкормке, звери перестают бояться людей и могут возвращаться за едой, проявляя всё большую настойчивость.
При этом близкое соседство с дикими животными может быть опасным. Лисы способны переносить бешенство и другие инфекции, поэтому трогать или кормить их не стоит. После укуса, царапины или попадания слюны на повреждённую кожу необходимо промыть место контакта водой с мылом и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее Life.ru рассказывал, что в московском парке «Царицыно» лисы практически перестали бояться посетителей. Животные спокойно подходили к людям на близкое расстояние, а одного из таких зверей удалось снять на видео журналисту Life.ru. При этом специалисты напоминали, что дружелюбное поведение дикого хищника не делает контакт с ним безопасным.
Опасность подобных встреч подтвердил и случай в Алтайском крае, где бешеная лиса покусала пятерых человек и шесть собак. Диагноз подтвердили лабораторные исследования, после чего пострадавшим провели экстренную вакцинацию. На части территории Каменского района ввели карантинные ограничения, а владельцев домашних животных призвали проверить прививки питомцев.
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