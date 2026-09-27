Рыжие гости захватили Петербург: Лисы начали охотиться на котов и ворон

Жители Петербурга и Ленинградской области заметили массовый выход лис в городские районы. Животные стали чаще появляться во дворах, парках и даже в центре города. Об этом пишет телерам-канал «Mash на Мойке».

Видео с рыжими хищниками начали публиковать жители разных районов. Лис замечали возле жилых домов, на газонах и вблизи оживленных мест, включая Дворцовую площадь. По словам специалистов, такое поведение связано с наступлением осени. Молодые лисы, родившиеся весной, начинают самостоятельно искать территорию и добычу, поэтому чаще выходят за пределы лесных зон.

В Росприроднадзоре призвали горожан не пытаться подкармливать диких животных и не приближаться к ним. Лисы могут быть переносчиками бешенства и представлять опасность при контакте с человеком. Эксперты отмечают, что появление зверей в городе не является редкостью в этот период. Животные могут заходить в населенные пункты в поисках пищи и новых мест обитания.

Ранее Life.ru писал, что лиса ночью пришла к Эрмитажу в центре Петербурга. Животное подошло к музею со стороны Миллионной улицы и оказалось рядом со скульптурами атлантов. Очевидцы сообщили о лисе в Мобильную экологическую дежурную службу.