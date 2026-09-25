Ночная гостья Эрмитажа: Лиса прогулялась возле знаменитых атлантов в центре Петербурга

Лису заметили ночью в самом центре Санкт-Петербурга возле Эрмитажа и знаменитых атлантов. Об этом ТАСС рассказали в городском комитете по природопользованию.

Видео с необычной гостьей появилось в соцсетях. Животное подошло к Эрмитажу со стороны Миллионной улицы и оказалось рядом со скульптурами атлантов.

Очевидцы сообщили о лисе в Мобильную экологическую дежурную службу. Однако помощь специалистов ей не понадобилась.

«Заявки в МЭДС приходили ночью. Лиса самостоятельно вернулась в среду своего обитания, скрылась в неизвестном направлении», — рассказали в комитете.

Лисы всё чаще появляются в жилых районах Петербурга. Одной из причин специалисты называют практически полное исчезновение бродячих собак, которые прежде мешали диким животным заходить в городские кварталы.

Биологи призывают горожан не кормить лис и не пытаться вступать с ними в контакт. Привыкнув получать еду от людей, животные начинают чаще выходить к дорогам и жилым домам, что повышает риск их гибели под автомобилями.

Лисы также могут переносить ряд инфекций, включая бешенство, лептоспироз и стригущий лишай. При этом в Петербурге и Ленинградской области случаи бешенства более 30 лет не выявлялись благодаря программе вакцинации диких животных.

Ранее сообщалось, что эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят. Изначально сотрудники музея заподозрили у питомицы недомогание, но обследование показало, что она готовится стать мамой.