Российским дачникам напомнили об ответственности за отстрел кабанов у участков

Самостоятельно отстреливать или отлавливать кабана только потому, что он подошёл к дому или даче, нельзя, предупредил юрист Дмитрий Матюшенков. По его словам, попытки отравить или травмировать зверя могут обернуться административной и даже уголовной ответственностью.