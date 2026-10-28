Российским дачникам напомнили об ответственности за отстрел кабанов у участков
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Самостоятельно отстреливать или отлавливать кабана только потому, что он подошёл к дому или даче, нельзя, предупредил юрист Дмитрий Матюшенков. По его словам, попытки отравить или травмировать зверя могут обернуться административной и даже уголовной ответственностью.
Защищать участок собственник вправе с помощью ограждения, звуковых отпугивателей и других незапрещённых средств. О регулярных появлениях диких животных возле жилья следует сообщать по номеру 112, отметил собеседник 360.ru.
Ранее в Иннополисе кабан забрёл на территорию жилого комплекса. Жильцы вызвали группу быстрого реагирования. Прибывшие охранники отпугнули животное громкими звуками, в том числе имитируя собачий лай.