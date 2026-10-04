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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:57

Любопытный кабан в смятении сбежал с территории ЖК, услышав «лай» охранников

Охранники своим лаем прогнали дикого кабана с территории ЖК в Татарстане

Обложка © Civitora.ru

Обложка © Civitora.ru

Дикий кабан забрёл на территорию жилого комплекса в Иннополисе, и жильцам пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Чтобы заставить незваного гостя уйти, сотрудники охраны пытались отпугнуть его в том числе громкими звуками и лаем. Об этом сообщает Civitora.ru.

Кабан вышел к жилому комплексу. Видео © Civitora.ru

Вероятно, кабан пришёл туда в поисках чего-нибудь съестного, однако обитатели ЖК не захотели делиться своими помоями со зверем и вызвали группу быстрого реагирования.

Прибывшие сотрудники начали прогонять незваного гостя, пытаясь напугать его звуками собачьего лая. Впрочем, такой подход сработал довольно эффективно — кабан испугался и поспешил отступить.

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Ранее в подмосковном Ногинске местные жители обнаружили целую семью кабанов. Животные появились неподалёку от Горьковского шоссе. Выглядело это так, будто бы взрослый зверь вывел на прогулку своих подопечных.

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Владимир Озеров
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