Биолог рассказал, как вести себя при встрече с кабаном и его детишками в лесу

Весной в лесах Подмосковья и Москвы самки кабанов с поросятами становятся особенно опасными — они могут атаковать человека без предупреждения, защищая своё потомство от посторонних. Об этом 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам эксперта, самый рискованный период — не осенний гон, а весна и лето, когда свиньи выводят поросят и остро реагируют на любую угрозу. По статистике, именно самки нападают на людей чаще.

При встрече с животными нельзя приближаться, делать резкие движения или пытаться сфотографировать поросят. Биолог советует медленно, не поворачиваясь спиной, отойти назад. Бежать бесполезно — кабаны быстрее человека, и бегущий объект только спровоцирует атаку.

«Если нападение неизбежно, лучшее, что вы можете сделать, — залезть на дерево. Кабаны не лазают по деревьям, но могут оставаться внизу некоторое время. Если сидеть на дереве тихо и не провоцировать кабана, то он уйдёт примерно через час-полтора», — говорит Сафонов.

Если дерева рядом нет, поможет крепкая палка: стучите ею о землю, чтобы отпугнуть животное. Использовать её как оружие не стоит — кабан силён и агрессивен.

