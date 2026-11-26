Временный поверенный в делах США в России Дж. Дуглас Дайкхаус отправился за покупками на Даниловский рынок в Москве перед Днём благодарения. Дипломат выбирал продукты для праздничного ужина и оценил ассортимент российских продавцов. Об этом сообщило американское посольство в РФ.

Американский дипломат Дайкхаус продегустировал хурму на Даниловском рынке. Фото © X / USEmbRu

В дипмиссии рассказали, что на рынке Дайкхаус нашёл широкий выбор товаров — от свежих морепродуктов и сухофруктов до традиционных российских деликатесов. Во время визита американский дипломат также попробовал хурму. На одном из опубликованных посольством снимков ему протягивают этот фрукт для дегустации.

«Немного американских традиций, русские гастрономические находки и ужин, который запомнится надолго!» — поделились впечатлениями представители дипломатической миссии.

День благодарения в США отмечают в четвёртый четверг ноября. В 2026 году праздник выпадает на 26 ноября. Традиционно американцы собираются за праздничным столом с родственниками и друзьями. Среди главных блюд — запечённая индейка, клюквенный соус и тыквенный пирог.