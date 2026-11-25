В России перенесли на более поздний срок реализацию около 75% новых строительных проектов по госзаказу. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил во время правительственного часа в Госдуме.

«У нас 75% новых строек в стране отнесено вправо. Мы пока не строим новые стройки, готовимся, делаем технико-экономическое обоснование к новому строительству. Над этим как раз сейчас время поработать», — прокомментировал вице-премьер.

По словам зампреда правительства, сейчас основной упор сделан на подготовку к будущему строительству. Вместо запуска новых объектов ведётся разработка технико-экономических обоснований проектов. Хуснуллин считает, что текущий период необходимо использовать именно для этой работы.