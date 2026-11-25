Строительство скоростной трассы М-12 «Восток» до Тюмени завершено. В ближайшее время магистраль будет готова к открытию, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Госдуме.

Точную дату запуска движения зампред правительства не назвал. В июле он сообщал, что открыть дорогу планируют в декабре 2026 года.

Магистраль строили поэтапно. Движение между Москвой и Казанью запустили в декабре 2023 года, а в июле 2025-го президент России Владимир Путин открыл участок Дюртюли — Ачит, благодаря которому скоростной маршрут продлили до Екатеринбурга.

М-12 станет частью единого автомобильного коридора от Санкт-Петербурга до Тюмени протяжённостью 2670 километров. Он также объединит трассу М-11 «Нева», Центральную кольцевую автодорогу и Московский скоростной диаметр. Весь маршрут будет освещён и позволит автомобилистам передвигаться без остановок на светофорах.

Между тем 20 ноября стало известно, что Минтранс предложил запустить беспилотные грузовики до Тюмени уже в 2027 году. В случае реализации проекта в России появится самый длинный в мире логистический коридор для автономных фур. Сейчас по российским магистралям курсируют 120 таких машин.