Путин по ВКС открыл участок трассы М-12 «Восток»
Президент России Владимир Путин открыл движение на новом участке трассы М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом.
Путин по ВКС открыл участок трассы М-12 «Восток». Видео © Life.ru
Дорога пролегает через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Это повысит безопасность движения и сократит время в пути, а также поспособствует развитию туризма. Грузовой трафик теперь минует населённые пункты, что усилит инвестиционную привлекательность регионов.
Новый участок представляет собой четырёхполосное шоссе с шестью развязками — по две на каждый регион. Его ввод в эксплуатацию является частью реализации президентского поручения по продлению трассы Москва — Казань до Екатеринбурга.
Ранее Life.ru сообщал, что глава государства сегодня приехал в Магнитогорск с рабочим визитом. Президент начал рабочий визит с осмотра Магнитогорского металлургического комбината, где ему продемонстрировали 32 тонны раскалённого кокса. В ходе экскурсии было отмечено, что в 2023 году на предприятии ввели в эксплуатацию 12-ю коксовую батарею – самую мощную в стране с годовым объёмом производства 2,5 млн тонн сухого кокса.
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