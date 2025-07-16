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Регион
16 июля, 16:42

Путин по ВКС открыл участок трассы М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин открыл движение на новом участке трассы М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом.

Путин по ВКС открыл участок трассы М-12 «Восток». Видео © Life.ru

Дорога пролегает через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Это повысит безопасность движения и сократит время в пути, а также поспособствует развитию туризма. Грузовой трафик теперь минует населённые пункты, что усилит инвестиционную привлекательность регионов.

Новый участок представляет собой четырёхполосное шоссе с шестью развязками — по две на каждый регион. Его ввод в эксплуатацию является частью реализации президентского поручения по продлению трассы Москва — Казань до Екатеринбурга.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава государства сегодня приехал в Магнитогорск с рабочим визитом. Президент начал рабочий визит с осмотра Магнитогорского металлургического комбината, где ему продемонстрировали 32 тонны раскалённого кокса. В ходе экскурсии было отмечено, что в 2023 году на предприятии ввели в эксплуатацию 12-ю коксовую батарею – самую мощную в стране с годовым объёмом производства 2,5 млн тонн сухого кокса.

Обложка © Life.ru

Александра Мышляева
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