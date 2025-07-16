Президент России Владимир Путин открыл движение на новом участке трассы М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом.

Путин по ВКС открыл участок трассы М-12 «Восток». Видео © Life.ru

Дорога пролегает через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Это повысит безопасность движения и сократит время в пути, а также поспособствует развитию туризма. Грузовой трафик теперь минует населённые пункты, что усилит инвестиционную привлекательность регионов.

Новый участок представляет собой четырёхполосное шоссе с шестью развязками — по две на каждый регион. Его ввод в эксплуатацию является частью реализации президентского поручения по продлению трассы Москва — Казань до Екатеринбурга.