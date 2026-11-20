В России уже в 2027 году могут запустить самый длинный в мире логистический коридор для беспилотных грузовиков. Минтранс предлагает продлить движение автономных фур по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. Об этом директор департамента цифрового развития ведомства Артём Юренков сообщил на XX Международном форуме «Транспорт России».

«Сегодня озвучили, что в конце года будет трасса продлена до Тюмени. Предлагаем такой ориентир взять и беспилотники в следующем году запустить до Тюмени. Это будет самый длинный беспилотный логистический коридор в мире», — рассказал представитель министерства.

Сейчас по российским дорогам курсируют 120 беспилотных грузовиков. Они перевозят грузы по магистралям М-11 «Нева», Центральной кольцевой автодороге и М-12 до Казани. За время действия экспериментального правового режима автономные фуры преодолели уже более 20 миллионов километров.

Пока речь не идёт о полностью самостоятельных машинах без человека в кабине. Используемые грузовики относятся к третьему уровню автономности из пяти: основную часть движения контролирует электроника, но водитель должен быть готов в любой момент перехватить управление.

Ранее Life.ru рассказывал о создании единого скоростного автомобильного коридора протяжённостью 2670 километров между Санкт-Петербургом и Тюменью. В октябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что маршрут объединит сразу несколько магистралей, включая М-11, ЦКАД и Московский скоростной диаметр. По его словам, дорога будет освещена на всём протяжении, а водителям не придётся останавливаться на светофорах. Завершить формирование транспортного коридора рассчитывают до конца 2026 года.

Одновременно власти готовят законодательную базу для автономного транспорта. Life.ru писал о законопроекте, внесённом в Госдуму 13 ноября. Документ предусматривает распределение ответственности за аварии между владельцами беспилотников, производителями машин и разработчиками программного обеспечения. Также предлагается оснастить автомобили регистраторами данных по принципу «чёрного ящика». В случае принятия новые правила могут заработать с 1 сентября 2027 года.