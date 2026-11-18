В России беспилотные автомобили могут получить государственные номера зелёного цвета. С такой инициативой выступил директор департамента цифрового развития Минтранса Артём Юренков на международном форуме «Транспорт России — 2026». Необычная маркировка поможет сотрудникам Госавтоинспекции и дорожным камерам быстрее распознавать машины, передвигающиеся без водителя.

«Ещё не охвачен зелёный цвет. Вот как предложение, может быть, для понимания, что действительно в этом автомобиле человека нет, можно рассмотреть возможность и взять какое-то цветовое обозначение номеров», — приводит слова Юренкова агентство ПРАЙМ.

По задумке представителя ведомства, специальные регистрационные знаки позволят инспекторам ГИБДД сразу определять беспилотный транспорт в общем потоке. Кроме того, цветная маркировка упростит работу систем автоматического распознавания автомобилей.

При этом окончательное решение о цвете номеров пока не принято. Минтранс рассматривает различные способы обозначения высокоавтоматизированного транспорта, в том числе буквенную и цветовую маркировку.

Примечательно, что ранее зелёные номера предлагали использовать для электромобилей, а бирюзовые — для машин с автопилотом. С такой инициативой в январе выступил Национальный автомобильный союз.

Вопрос специальной маркировки обсуждается на фоне подготовки новых правил эксплуатации беспилотного транспорта. Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, который должен установить единые требования к автомобилям без водителя, включая вопросы безопасности, страхования и ответственности за ДТП.

Ранее Life.ru сообщал о предложении ввести в России зелёные и бирюзовые автомобильные номера. Тогда предполагалось, что специальная цветовая маркировка позволит инспекторам быстрее определять тип транспортного средства и повысит безопасность на дорогах.