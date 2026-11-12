Высокая стоимость электромобилей, недостаток зарядных станций и суровые зимы мешают массовому переходу россиян на электротранспорт. Без серьёзных государственных стимулов этот сегмент продолжит развиваться медленно. Такое мнение в беседе с RG.ru высказал автоэксперт Иван Трандин.

За девять месяцев 2026 года электрокары заняли лишь 1,2% российского рынка новых автомобилей. Для сравнения, в Европе аналогичный показатель достиг 22,7%. Эксперт объяснил столь внушительный разрыв различиями в инфраструктуре, климате и экономической выгоде для покупателей.

«Зимой при минус 20-30 запас хода заметно падает, и это не маркетинг, а физика литий-ионных батарей», — подчеркнул Трандин.

Дополнительным препятствием становится цена. Машины на электротяге обходятся дороже бензиновых аналогов, а экономия на заправке далеко не всегда покрывает первоначальную переплату. При этом обслуживание и страхование такого транспорта также требуют существенных расходов.

Специалист напомнил, что европейский рынок развивался благодаря многолетней поддержке властей. Покупателей привлекали субсидиями, налоговыми послаблениями и бесплатными парковками, одновременно вводя ограничения для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По прогнозу Трандина, за ближайшие два года доля электрокаров в России способна вырасти до 3–5% при расширении зарядной сети и увеличении местного производства. Однако достижение 10% потребует масштабных государственных мер. Пока основными центрами спроса останутся Москва, Петербург и южные регионы.

Ранее Life.ru сообщал о снижении продаж электромобилей в России и перспективах изменения цен. По оценкам специалистов, массовых скидок ждать не стоит, а стоимость машин может увеличиться на 5–10%. Среди сдерживающих факторов назывались дорогие кредиты, сокращение господдержки и нехватка зарядной инфраструктуры.