Спрос упал, цена держится: Как изменится стоимость электрокаров в России
Эксперты не ждут массовых скидок на электрокары после снижения продаж в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Снижение продаж электромобилей в России вряд ли обернётся масштабными распродажами, считает автоэксперт Елена Скубий. По её оценке, вероятнее постепенное подорожание на 5–10%, так как затоваривания складов нет, а расходы на компоненты и утильсбор растут.
За неделю с 19 по 25 октября в стране зарегистрировали 775 электромобилей против 951 двумя неделями ранее. У подключаемых гибридов показатель снизился с 2884 до 1952 машин. Опрошенные URA.ru эксперты объясняют это охлаждением после ажиотажного спроса, а не началом устойчивого кризиса.
Одним из главных ограничений стала приостановка господдержки после исчерпания субсидий. Без льгот часть клиентов откладывает покупку. Дополнительно спрос сдерживают дорогие кредиты, страхование и нехватка специализированных сервисов.
Проблемой остаётся и зарядная инфраструктура: за пределами крупных городов водители опасаются остаться без возможности пополнить батарею. Поэтому гибриды воспринимаются как более предсказуемый вариант, позволяющий продолжить поездку без привязки к розетке.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов допустил, что к 2035 году электрокары займут четверть российского рынка новых автомобилей. В крупнейших городах их доля может достичь 50%.