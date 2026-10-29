Спрос упал, цена держится: Как изменится стоимость электрокаров в России

Снижение продаж электромобилей в России вряд ли обернётся масштабными распродажами, считает автоэксперт Елена Скубий. По её оценке, вероятнее постепенное подорожание на 5–10%, так как затоваривания складов нет, а расходы на компоненты и утильсбор растут.

За неделю с 19 по 25 октября в стране зарегистрировали 775 электромобилей против 951 двумя неделями ранее. У подключаемых гибридов показатель снизился с 2884 до 1952 машин. Опрошенные URA.ru эксперты объясняют это охлаждением после ажиотажного спроса, а не началом устойчивого кризиса.

Одним из главных ограничений стала приостановка господдержки после исчерпания субсидий. Без льгот часть клиентов откладывает покупку. Дополнительно спрос сдерживают дорогие кредиты, страхование и нехватка специализированных сервисов.

Проблемой остаётся и зарядная инфраструктура: за пределами крупных городов водители опасаются остаться без возможности пополнить батарею. Поэтому гибриды воспринимаются как более предсказуемый вариант, позволяющий продолжить поездку без привязки к розетке.