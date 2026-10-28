В России возобновят программу льготного автокредитования

В России с 1 декабря 2026 года вновь заработает государственная программа льготного автокредитования, позволяющая отдельным категориям граждан приобретать автомобили со скидкой. Финансировать её будут досрочно, за счёт бюджетных средств, предусмотренных на следующий год. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время правительственного часа в Совете Федерации.

По словам заместителя председателя правительства, инициативу о возобновлении субсидирования совместно подготовили Минпромторг и Министерство финансов. Предложение получило одобрение кабмина, благодаря чему механизм поддержки покупателей удастся восстановить ещё до наступления 2027 года.

«Думаю, что это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой», — подчеркнул Мантуров.

Решение позволит не только облегчить покупку новых машин для россиян, имеющих право на государственную скидку, но и дополнительно поддержать отечественную автомобильную промышленность. Ранее программу временно приостановили из-за досрочного исчерпания выделенных на 2026 год средств.

Ранее Life.ru сообщал о возможном сокращении производства и продаж автомобилей «АвтоВАЗа» на 20–25% из-за исчерпания средств на государственную поддержку спроса. В Минпромторге пояснили, что финансирование закончилось ещё в сентябре, а приостановка льготного автокредитования может негативно сказаться на спросе на машины отечественного производства.