Минпромторг допустил снижение продаж и производства у «АвтоВАЗа»

Продажи и объёмы производства автомобилей АвтоВАЗа до конца 2026 года могут сократиться на 20–25% из-за исчерпания средств на государственные программы поддержки спроса. Такой прогноз озвучил представитель Минпромторга Дмитрий Клементьев на совещании в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

По его словам, выделенные на стимулирование автомобильного рынка деньги закончились ещё к сентябрю. Особенно заметно на ситуации может сказаться сокращение возможностей льготного автокредитования, которое традиционно помогает поддерживать продажи машин отечественного производства.

«До конца года с тем эффектом льготного кредитования, который традиционно оказывает сегмент, продажи и как следствие — производственные темпы нашего ведущего автопроизводителя, «АвтоВАЗа», могут сокращаться примерно там на 20%, 25%», — заявил Клементьев.