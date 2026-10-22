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Опубликовано 22 октября, 19:15

Минпромторг допустил снижение продаж и производства у «АвтоВАЗа»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Kholmov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Kholmov

Продажи и объёмы производства автомобилей АвтоВАЗа до конца 2026 года могут сократиться на 20–25% из-за исчерпания средств на государственные программы поддержки спроса. Такой прогноз озвучил представитель Минпромторга Дмитрий Клементьев на совещании в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

По его словам, выделенные на стимулирование автомобильного рынка деньги закончились ещё к сентябрю. Особенно заметно на ситуации может сказаться сокращение возможностей льготного автокредитования, которое традиционно помогает поддерживать продажи машин отечественного производства.

«До конца года с тем эффектом льготного кредитования, который традиционно оказывает сегмент, продажи и как следствие — производственные темпы нашего ведущего автопроизводителя, «АвтоВАЗа», могут сокращаться примерно там на 20%, 25%», — заявил Клементьев.

«АвтоВАЗ» запустил производство обновлённой Lada Niva Bronto
«АвтоВАЗ» запустил производство обновлённой Lada Niva Bronto

Ранее Life.ru рассказывал о возможном переводе сотрудников АвтоВАЗа на четырёхдневную рабочую неделю на фоне снижения продаж автомобилей Lada. По данным СМИ, предприятие рассматривало сокращение рабочего графика из-за ослабления спроса и накопления машин на складах. Работники опасались, что уменьшение количества рабочих дней приведёт к снижению зарплат.

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Матвей Константинов
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