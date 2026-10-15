«АвтоВАЗ» запустил производство обновлённой Lada Niva Bronto

«АвтоВАЗ» начал выпуск обновлённого внедорожника Lada Niva Bronto с двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил. О запуске производства самой внедорожной модели марки сообщает пресс-служба концерна.

Главным изменением стал новый силовой агрегат, пришедший на смену прежнему 1,7-литровому мотору. Его мощность выросла с 83 до 90 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился со 129 до 153 Нм. Кроме того, производитель усилил элементы трансмиссии и усовершенствовал тормозную систему.

Внедорожник получил оцинкованные детали кузова и подушку безопасности водителя. Дополнительную защиту предусмотрели для двигателя и раздаточной коробки. Внешность автомобиля тоже изменилась благодаря новым бамперам, решётке радиатора и переработанному обвесу кузова.

Модернизация Bronto последовала за обновлением базовой Niva Legend, производство которой стартовало летом 2026 года. Многие технические решения старшей модели перекочевали на внедорожную версию. При этом Bronto сохранила особенности конструкции, рассчитанные на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.

Ранее Life.ru сообщал о начале продаж обновлённой Lada Niva Legend, которая предлагается в четырёх вариантах исполнения. Стоимость базовой комплектации Classic начинается от 1,2 миллиона рублей, а самая дорогая версия Black оценивается минимум в 1,37 миллиона. Модель также получила новый двигатель и модернизированные элементы конструкции.