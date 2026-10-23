Алиханов предрёк рост рынка электрокаров до 25% и раскрыл преимущества «Атома»

К 2035 году электромобили могут занять четверть российского рынка новых автомобилей. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах их доля способна вырасти до 50%. Такой прогноз озвучил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ИС «Вести».

По словам министра, развитие электротранспорта предусмотрено стратегией российского автопрома. Особенно активно электромобили будут распространяться в городах-миллионниках, где расширяется сеть зарядных станций.

«Мы в 2035 году видим, что примерно четверть рынка новых автомобилей продаваемых будет «электричками»», — заявил Алиханов.

Одним из главных преимуществ электрического транспорта министр назвал экономию на эксплуатации. По его оценке, зарядка электромобиля сегодня в среднем обходится примерно втрое дешевле заправки бензином. При использовании домашней зарядной станции расходы могут быть ещё ниже.

Параллельно в России развивается собственное производство электрокаров. Одним из примеров Алиханов назвал «Атом» компании «Кама», который выпускают на заводе «Москвич». Уровень локализации модели достиг 70%. Министр отметил, что «Атом» обладает хорошей маневренностью в городских условиях за счёт быстрого набора скорости. Он назвал и другие преимущества электрокара.

«Несколько аспектов. Первый аспект – это вопросы экологии. Ну, в городе, в любом мегаполисе, наверное, все-таки они важны. Это отсутствие выхлопов и сниженный шум. Ну, а вторая, наверное, вещь такая немаловажная, – это экономика», — говорит он.

В производстве автомобиля используются российские кузовные детали, аккумуляторные компоненты, электроприводы и программное обеспечение. Компания также работает над дальнейшим увеличением доли отечественных комплектующих.

Исполнительный директор «Камы» Харальд Грюбель ранее назвал «Атом» лидером среди выпускаемых в России автомобилей по глубине локализации. Производство организовано по полному циклу — от изготовления и окраски кузова до окончательной сборки.

Ранее Life.ru сообщал о планах выпустить до 10 тысяч российских электромобилей «Атом» к концу 2027 года. Разработчик подтвердил локализацию производства на уровне 70% и рассказал о планах развития собственной технологической платформы. Кроме того, 9 октября Life.ru писал о первых результатах продаж «Атома». По данным «Автостата», в сентябре владельцами электрокара стали 14 покупателей.