В России хотят повысить лимит льготных автокредитов до 3 миллионов рублей

Программу льготного автокредитования следует расширить, подняв ценовой порог для автомобилей как минимум до 3 млн рублей, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его оценке, действующее ограничение в 2 млн рублей уже не соответствует стоимости популярных машин российского производства.

Сейчас государственная поддержка фактически доступна покупателям лишь части моделей Lada. При этом выпускаемые в стране автомобили Haval и Tenet стоят дороже установленного предела. Повышение порога позволило бы приблизить условия программы к реальному рынку, отметил собеседник kp.ru.

Источником финансирования эксперт предложил сделать поступления от утилизационного сбора. По приведённым им данным, за прошлый год они превысили 1,1 трлн рублей. Специалист сравнил такой подход с направлением экологических штрафов на профильные госпрограммы: средства утильсбора тоже могут работать на развитие отечественного автопрома.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что льготное автокредитование возобновят с 1 декабря. Программу профинансируют досрочно за счёт средств, предусмотренных на 2027 год. Её приостанавливали после исчерпания выделенного на текущий год бюджета.