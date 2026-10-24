Дорого купил — дёшево продал: Названы самые неликвидные виды авто

Редкие модели машин и необычные комплектации могут обернуться сложностями при перепродаже, рассказал автоэксперт Алексей Егоров. По его словам, покупателей подержанных транспортных средств настораживает неопределённость с ремонтом: важно заранее понимать, где обслуживать авто и во сколько это обойдётся.

Особого внимания требуют машины, привезённые по параллельному импорту. Их спецификации могут отличаться, усложняя подбор деталей и увеличивая расходы. Перед покупкой специалист посоветовал выяснить, доступны ли запчасти и есть ли поблизости сервисы, знакомые с конкретной моделью.

На стоимость некоторых китайских автомобилей давят частые обновления модельного ряда и скидки на новые машины: подержанные приходится удешевлять, чтобы привлечь покупателя. Однако оценивать перспективы перепродажи только по стране производства неправильно. Непопулярные японские и европейские модели с дорогим обслуживанием тоже могут быстро терять в цене.

Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» рекомендовал сравнивать стоимость новых и трёхлетних автомобилей, изучать количество объявлений и сроки продажи. Значение имеют также репутация двигателя и коробки передач, пробег, аварии и число владельцев. Снизить потери поможет своевременное обслуживание.

Напомним, продажи подержанных автомобилей в России снизились на 5% в третьем квартале 2026 года относительно второго. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рынок прибавил 2%, а продажи китайских машин с пробегом выросли на 23%.