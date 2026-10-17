Попахивает нарушением: Водителей предупредили об опасности любимого напитка

Безалкогольное пиво перед поездкой может привлечь внимание дорожного инспектора даже при отсутствии опьянения, предупредил психиатр-нарколог Андрей Тюрин. По его словам, характерный запах напитка является поводом для проверки водителя.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что одна бутылка обычно не вызывает опьянения у здорового взрослого и существенно не ухудшает способность управлять машиной. Однако проверка на алкоголь всё равно может отнять время, даже если её результат окажется отрицательным.

Есть и другая особенность: название напитка не всегда означает полное отсутствие спирта. При производстве пиво проходит брожение, а после удаления алкоголя в нём может сохраняться до 0,5% этанола. Поэтому количество выпитого имеет значение.

Эксперт предупредил, что несколько банок подряд увеличивают поступление спирта в организм и могут повлиять на показания алкотестера. Рассматривать безалкогольное пиво как напиток, который перед вождением можно употреблять без ограничений, специалист не советует.

Ранее психиатр-нарколог объяснил, почему безалкогольное пиво может провоцировать тягу к спиртному у людей с зависимостью в ремиссии. По его словам, привычные вкус, запах и ритуал употребления могут стать триггерами даже без значимого количества этанола.